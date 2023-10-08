Доработанный сервис личного кабинета позволит физическим лицам вносить изменения в сведения об объектах недвижимости или земе...

Доработанный сервис личного кабинета позволит физическим лицам вносить изменения в сведения об объектах недвижимости или земельных участкахИнспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской области информирует граждан о доработке в Личном кабинете плательщика сервиса, позволяющего вносить изменения в сведения об объектах недвижимости или зем .
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