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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Ветеран PlayStation Шон Лейден: Игровые консоли теряют былую уникальность — разни...

Ветеран PlayStation Шон Лейден: Игровые консоли теряют былую уникальность — разни...

Ветеран PlayStation Шон Лейден: Игровые консоли теряют былую уникальность — разница с ПК стремительно сокращаетсяЛейден мечтает о времени, когда устройства для воспроизведения игр станут такими же распространёнными, как телевизоры или чайники.

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