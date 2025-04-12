Ветеран PlayStation Шон Лейден: Игровые консоли теряют былую уникальность — разни...

Ветеран PlayStation Шон Лейден: Игровые консоли теряют былую уникальность — разница с ПК стремительно сокращаетсяЛейден мечтает о времени, когда устройства для воспроизведения игр станут такими же распространёнными, как телевизоры или чайники.
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