Под системой охлаждения GeForce RTX 3090 обнаружилась Radeon R9 280 Энтузиаст по ремонту видеокарт под ником Blighted Agent купил на Facebook* Marketplace GeForce RTX 3090 Founders Edition всего за $50.
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