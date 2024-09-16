Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение сократить минимальное количество бортпроводников, необходимых для выполнения рейсов Публикация «Аэрофлот» уменьшил штат бортпроводников на рейсах сначала появилась на 100 дорог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии