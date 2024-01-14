Путин: в России есть над чем работать, но есть и чем гордиться

Александр Веревкин

Да, в современной России нам есть чем гордиться! Например - Российские чиновники - самые чиновники в мире! Нет более алчной и бездонной утробы как у наших! Российские чиновники готовы на всё, даже на трудовые подвиги, ради развала своего Отечества! Есть чем гордиться!..