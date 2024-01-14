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Путин: в России есть над чем работать, но есть и чем гордиться

Путин: в России есть над чем работать, но есть и чем гордиться

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что в России есть над чем работать, но есть и чем гордиться.

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Комментарии
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Астон Мартин
всегда есть &quot;но&quot;
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20 час.
Александр Веревкин
Да, в современной России нам есть чем гордиться! Например - Российские чиновники - самые чиновники в мире! Нет более алчной и бездонной утробы как у наших! Российские чиновники готовы на всё, даже на трудовые подвиги, ради развала своего Отечества! Есть чем гордиться!..
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20 час.

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