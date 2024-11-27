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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Эксперт: Китай получил полное преимущество в энергетических сделках с Россией

Эксперт: Китай получил полное преимущество в энергетических сделках с Россией

Не секрет, что Китай и энергетические секторы РФ становятся все более близкими с тех пор, как западные санкции против российских энергоносителей вынудили Москву искать новых покупателей для своего колоссального экспорта ископаемого топлива.

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Комментарии
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Степан Капуста
Китайцы действуют в духе капиталистических стервятников, воспользовавшись затруднительным положением России. Ничего, переживём. Игра не проиграна, сотрудничество продолжается. Придет время, когда Россия еще прищемит яйца Поднебесной. Но пока не время...
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