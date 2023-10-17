Ford объявил об отзывной кампании: какие машины подлежат ремонту

Из-за риска отключения карданного вала Ford Motor отзовет 238 364 кроссовера Ford Explorer. В сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA) сказано, что под отзывную кампанию попадают автомобили, выпущенные в 2020-2022 гг.
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