Девятимесячная малышка погибла в квартире на Тихоокеанской, пока матери не было дома

С детьми сидела подруга, однако после произошедшего она сбежала. Младенец скончался при загадочных обстоятельствах в квартире на Тихоокеанской улице, пока мать отлучилась и попросила посидеть с детьми подругу.
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