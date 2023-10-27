Intel модернизировала «Пам. Па-па-па-пам», — теперь это хип-хоп

Intel превратила пять нот своего культового звукового джингла Intel Bong в полноценное музыкальное произведение — оно прозвучало как приветствие в адрес инвесторов, аналитиков и журналистов, освещающих отчёт о финансовых результатах компании.
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