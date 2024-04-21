Два человека погибли в аварии в Медвежьегорском районе

Прокуратура Медвежьегорского района взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП. По предварительным данным, 21апреля около 8 часов 30 минут на 604 км автомобильной дороги «Вологда – Медвежьегорск» произошло столкновение легкого автомобиля марки «Toyota Corolla» и грузового автомобиля марки «KAMAZ».
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