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Пермский краевой суд рассмотрит жалобу чиновницы, осужденной за гибель пенсионерки от укусов собак

Пермский краевой суд рассмотрит жалобу чиновницы, осужденной за гибель пенсионерки от укусов собак

ПЕРМЬ, 22 апреля, ФедералПресс. В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба от сотрудницы управления экологии и природопользования городской администрации Ольги Муравьевой и ее адвоката на решение Ленинского районного суда.

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