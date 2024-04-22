Пермский краевой суд рассмотрит жалобу чиновницы, осужденной за гибель пенсионерки от укусов собак

ПЕРМЬ, 22 апреля, ФедералПресс. В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба от сотрудницы управления экологии и природопользования городской администрации Ольги Муравьевой и ее адвоката на решение Ленинского районного суда.
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