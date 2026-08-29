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«Манчестер Юнайтед» выместит злость после краха в 1-м туре, чемпион накажет Эмери в Бирмингеме. Экспресс на АПЛ

«Манчестер Юнайтед» выместит злость после краха в 1-м туре, чемпион накажет Эмери в Бирмингеме. Экспресс на АПЛ

А «Тоттенхэм» с «Ньюкаслом» найдут самого нестабильного.АПЛ стартовала неделю назад, сразу подарив сенсацию: «Манчестер Юнайтед» проиграл «Халлу».

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