Кристиан Хорнер намекнул на возвращение Даниэля Риккардо в Формулу 1

Getty Images / Red Bull Content PoolНовозеландский гонщик Visa Cash App RB Лиам Лоусон вернётся в Формулу 1 на последних этапах сезона 2024 года, в которых пилот заменит австралийца Даниэля Риккардо, лишившегося своего места в чемпионате мира после Гран При Сингапура.
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