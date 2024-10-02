Кристиан Хорнер намекнул на возвращение Даниэля Риккардо в Формулу 1

Getty Images / Red Bull Content PoolНовозеландский гонщик Visa Cash App RB Лиам Лоусон вернётся в Формулу 1 на последних этапах сезона 2024 года, в которых пилот заменит австралийца Даниэля Риккардо, лишившегося своего места в чемпионате мира после Гран При Сингапура.