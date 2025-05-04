Переговоры Путина и Си: Подписание важных документов 7-10 мая в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 7-10 мая по приглашению президента Владимира Путина. Визит приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на повестке — подписание межправительственных документов.
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