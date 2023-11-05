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Украинский генерал предупредил о готовящейся зимней атаке дронов на регионы РФ

Украинский генерал предупредил о готовящейся зимней атаке дронов на регионы РФ

Украинская армия планирует осуществить масштабную зимнюю атаку дронов на различные регионы России. Об этом рассказал начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ, бригадный генерал Сергей Баранов.

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