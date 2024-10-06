Блогер Лерчек дала признательные показания, но потом от них отказалась

Их с экс-мужем подозревают в совершении валютных операций по переводу денежных средств из России Резонансное уголовное дело, фигурантами которого стали известные блогеры Валерия Чекалина (более известная как Лерчек) и ее бывший супруг, продолжает набирать обороты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии