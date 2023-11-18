Песков заявил, что в Петербурге президент России не планировал встречу с Валерием Гергиевым

Встречи с деятелем культуры не было в графике Владимира Путина.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о вероятной встрече главы государства с руководителями крупнейших театров — директором Большого театра Владимиром Уриным и худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым.