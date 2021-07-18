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Формула-2. Чжоу выиграл 3-ю гонку в Великобритании, Тиктум – 2-й, Пиастри – 3-й, Шварцман – 5-й

Пилот «Виртуози» и юниор «Альпин» Чжоу Гуаньюй выиграл основную гонку «Формулы-2» в Сильверстоуне. Гонщик «Карлина» Дэн Тиктум завершил заезд на втором месте, лидер чемпионата Оскар Пиастри («Према») – на третьем.

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