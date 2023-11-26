Сводка Министерства обороны России о ходе проведения спецоперации на 26 ноября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены четыре атаки штурмовых групп 57 мотопехотной и 43 механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии