🇷🇺 В школах полуострова рассказывают о событиях Крымской весны «Чтобы не исказить правду Крымской весны, мы проводим в школах уроки.
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🇷🇺 В школах полуострова рассказывают о событиях Крымской весны «Чтобы не исказить правду Крымской весны, мы проводим в школах уроки.