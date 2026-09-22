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Россиян призвали выбрасывать заплесневелые мягкие продукты

Россиян призвали выбрасывать заплесневелые мягкие продукты

Мягкие фрукты, ягоды, хлеб, варенье и мягкие сыры с плесенью безопаснее выбрасывать целиком, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

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