Чужие секреты, странности и юмор в 15 переписках

Если вы думаете, что только в ваших переписках бывают смешные и странные моменты, то вы ошибаетесь. Ну а если у вас таких не бывает, то вам тем более интересно будет почитать чужие переписки, где полно разных смешных и неожиданных моментов.
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