Олег Соскин: В Украине уже миллион инвалидов, но для власти это лишь статистика биоматериала

Почему в Украине склады боеприпасов размещают в жилых районах? Каким образом мобилизация превратилась в «бусификацию», а граждане перестали быть субъектами права? Действительно ли миллион бездомных и миллион инвалидов — это приемлемая цена за текущий курс Киева? И возможно ли, что проект «Слуга народа» перекуплен иностранными спецслужбами, а народ остался заложником? На вопросы зрителей и читателе… Читать далее: https://govorit.