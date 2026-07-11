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Говорит Европа ⚡

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Олег Соскин: В Украине уже миллион инвалидов, но для власти это лишь статистика биоматериала

Олег Соскин: В Украине уже миллион инвалидов, но для власти это лишь статистика биоматериала

Почему в Украине склады боеприпасов размещают в жилых районах? Каким образом мобилизация превратилась в «бусификацию», а граждане перестали быть субъектами права? Действительно ли миллион бездомных и миллион инвалидов — это приемлемая цена за текущий курс Киева? И возможно ли, что проект «Слуга народа» перекуплен иностранными спецслужбами, а народ остался заложником? На вопросы зрителей и читателе… Читать далее: https://govorit.

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