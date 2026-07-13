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Мода и Шоу-бизнес

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Лерчек впервые появилась на публике после начала борьбы с раком

Лерчек впервые появилась на публике после начала борьбы с раком

Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, впервые появилась на публике после начала борьбы с раком, сообщает корреспондент "РГ" из здания Гагаринского районного суда Москвы.

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