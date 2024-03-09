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Экс-главкома ВСУ Залужного уволили с военной службы, признав негодным к ней

Экс-главкома ВСУ Залужного уволили с военной службы, признав негодным к ней

Перед получением дипломатической должности в Великобритании бывший главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный прошел военно-медицинскую комиссию и был признан негодным к службе, рассказывают СМИ.

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