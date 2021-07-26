Синенькие по-одесски

БУДЕТ ВКУСНО!КулинарияСиненькие по-одесскиСегодня «синенькие»! И никаких баклажанов. Потому что только из них можно приготовить икру по-одесски.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBaTaNya BaTaNyaЧитаешь название и думаешь: про морг или про вытрезвитель?ОльгаВ Одессе баклажаны называют "синенькие" и никто не удивляется. Это в порядке вещей.ОльгаНикогда не слышала, чтобы в Одессе к зелёной икре из синеньких добавляли печёный лук. Только сырой. :) А вот аромат горелой кожицы баклажаны и перец приобретают, если их не печь в духовке, а печь на сухой сковороде. Вот это - самое ОНО! Так делают в Одессе испокон веков.Ирина ЛукьяненкоА про лук ничего не написали, с ним что делать?Комментировать
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