Патрушев обсудил с главкомом ВМФ и командующим ЧФ ответ на угрозы с моря

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Крым провел встречу с главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) Александром Моисеевым и командующим Черноморским флотом (ЧФ) Сергеем Пинчуком.
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