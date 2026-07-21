Сельхозпредприятие Приангарья задолжало государству почти 29 млн рублей: арест имущества ускорил погашение долга

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура помогла взыскать с компании-должника крупную сумму. Предприятие, которое занимается сельским хозяйством, не заплатило таможенные платежи на сумму более 28,9 миллиона рублей.
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