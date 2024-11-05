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Глава ДНР Пушилин заявил, что Горняк сохранился лучше Авдеевки

Глава ДНР Пушилин заявил, что Горняк сохранился лучше Авдеевки

Город Горняк, освобожденный армией РФ от Вооруженных сил Украины, сохранился лучше Авдеевки. Соответствующее заявление в эфире телевизионного канала «Россия 24» сделал руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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