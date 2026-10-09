Le Monde: Франция готовит армию к возможному конфликту с Россией

Министр вооружённых сил Франции Катрин Вотрен заявила о необходимости подготовки армии к возможному конфликту с Россией, обсуждая военный бюджет на 2027 год.
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