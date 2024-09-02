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Торжественные линейки ко Дню знаний проходят по всей России

Торжественные линейки ко Дню знаний проходят по всей России

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко По всей России проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Сегодня новый учебный год начался для 19 миллионов учеников страны, около двух миллионов из них пошли в первый класс.

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лл
лина любимцева
Вчера, 1 сентября,  был всероссийский День Знаний. Что у нас в городе сделали. ......  На центральной площади города установили  огромные шатры, под которыми поставили столы со стульями... За несколькими столами  детям рисовали на руках и лице всякие забавные штучки и цветочки. Взрослые стояли и &quot;ахали&quot;:   &quot;Ах, ах, ах  - КАК КРАСИВО!&quot;&quot;... Вот это &quot;красиво&quot; потом, когда  дети подрастут,  выльется у них в ТАТУИРОВКИ. На руках-ногах-лице!!  &quot;Красиво же!!&quot;....  Взрослые хоть понимают - ЧТО ДЕЛАЮТ?!! Ладно те тети, за плату разрисовывают детей, а О ЧЕМ ДУМАЮТ РОДИТЕЛИ?!! ..... Или &quot;Узнаешь их, по детям их&quot;?  Прежде татуировки были только у бандитов и лиц с низким социальным статусом. А теперь - у детей!!!    Докатились...
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