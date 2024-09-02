Торжественные линейки ко Дню знаний проходят по всей России

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лина любимцева

Вчера, 1 сентября, был всероссийский День Знаний. Что у нас в городе сделали. ...... На центральной площади города установили огромные шатры, под которыми поставили столы со стульями... За несколькими столами детям рисовали на руках и лице всякие забавные штучки и цветочки. Взрослые стояли и "ахали": "Ах, ах, ах - КАК КРАСИВО!""... Вот это "красиво" потом, когда дети подрастут, выльется у них в ТАТУИРОВКИ. На руках-ногах-лице!! "Красиво же!!".... Взрослые хоть понимают - ЧТО ДЕЛАЮТ?!! Ладно те тети, за плату разрисовывают детей, а О ЧЕМ ДУМАЮТ РОДИТЕЛИ?!! ..... Или "Узнаешь их, по детям их"? Прежде татуировки были только у бандитов и лиц с низким социальным статусом. А теперь - у детей!!! Докатились...