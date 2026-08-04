Появились подробности атаки украинских БПЛА в Ленобласти 4 августа

Ранним утром во вторник, 4 августа, над Ленинградской областью вновь сбивали украинские дроны. Атака вражеских БПЛА обернулась пожарами на складах крупных компаний, пострадавшими работниками и ограничениями в Пулково.
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