Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 925 подписчиков

Появились подробности атаки украинских БПЛА в Ленобласти 4 августа

Появились подробности атаки украинских БПЛА в Ленобласти 4 августа

Ранним утром во вторник, 4 августа, над Ленинградской областью вновь сбивали украинские дроны. Атака вражеских БПЛА обернулась пожарами на складах крупных компаний, пострадавшими работниками и ограничениями в Пулково.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии