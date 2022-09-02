Автоинспекторы в Республике Татарстан изъяли около 5 кг синтетических наркотиков

На стационарном посту полиции «Малиновка» инспекторы ГИБДД Управления МВД России по г. Казани остановили автомобиль под управлением 21-летнего жителя Новосибирска.
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