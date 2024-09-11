Музыкальная революция: как нацпроект «Культура» преображает детские школы искусств Приангарья

В этом году 13 музыкальных и детских школ искусств, расположенных в 11 муниципальных образованиях Иркутской области, получили долгожданное обновление: новые музыкальные инструменты, современное оборудование и богатая учебная литература.
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