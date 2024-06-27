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Адмирал Моисеев доложил президенту о проблемах флота

Адмирал Моисеев доложил президенту о проблемах флота

Сегодня 2,3K прочитали Вот и дошла очередь в череде важных дел президента России до Военно-морского флота, о котором, кажется, все забыли за два с лишним года СВО.

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