Ми-28НМ ударил по скоплению боевиков и техники украинской армии в курском приграничье

После выполнения задачи экипаж успешно вернулся на площадку вылета Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по скоплению боевиков и техники украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.
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