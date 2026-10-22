Прокуратура Моршанска провела проверку по обращению местных жителей о нарушении их жилищных прав. Установлено, что до сих пор не проведен капитальный ремонт фасада и подвалов многоквартирного дома на улице Советской, запланированный региональной программой на 2022-2024 годы.
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