Кучеров догнал Хедмана по числу передач за «Тампу» – по 607 у обоих. Они делят 1-е место в истории клуба

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Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:1). На счету 31-летнего россиянина стало 79 (25+54) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «+10».