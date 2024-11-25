Пентагон: в США ещё не оценили ущерб от испытаний российской ракеты «Орешник»

Ведомство пока не готово делиться информацией Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в Соединенных Штатах ещё не оценили ущерб от испытаний российской ракетной системы средней дальности «Орешник».
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