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Сенсация на похоронах Маслякова, «обнуление» Алаудинова, 400-тысячные зарплаты: что будет дальше

Сенсация на похоронах Маслякова, «обнуление» Алаудинова, 400-тысячные зарплаты: что будет дальше

Появление двух конфликтовавших с ведущим КВН Александром Масляковым — старшим артистов на его похоронах стало настоящей сенсацией, громкое высказывание командира «Ахмата» генерал-майора Апти Алаудинова о драке в Анапе с участием чеченцев, дефицит сотрудников в России на вакансии с зарплатой 400 тысяч рублей — эти и другие события были в центре внимания СМИ и соцсетей.

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Комментарии
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Н
Нина
Из за неправильно понятого и борзоты обеих сторон не стоит судить о народах, виноваты и те, и эти. Меньше вмешиваться и кликушествовать, т.е. наводить тень на плетень. Разберутся.
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51 мин.
Sergiy Che
Нине бы и её бойфрендам трынды вломило бы в родном городе пару здоровенных приезжих бородача, интересно она тогда так же бы тут словоблудила??...)))
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44 мин.
Дмитрий Антипас
А в чем соль этой статейки? Кому и зачем она нужна? Даже в раздельчике про зарплаты - кому из нас &quot;светят&quot; такие деньги за работу?
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27 мин.

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