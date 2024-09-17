Появление двух конфликтовавших с ведущим КВН Александром Масляковым — старшим артистов на его похоронах стало настоящей сенсацией, громкое высказывание командира «Ахмата» генерал-майора Апти Алаудинова о драке в Анапе с участием чеченцев, дефицит сотрудников в России на вакансии с зарплатой 400 тысяч рублей — эти и другие события были в центре внимания СМИ и соцсетей.
Сенсация на похоронах Маслякова, «обнуление» Алаудинова, 400-тысячные зарплаты: что будет дальше
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Нина
Из за неправильно понятого и борзоты обеих сторон не стоит судить о народах, виноваты и те, и эти. Меньше вмешиваться и кликушествовать, т.е. наводить тень на плетень. Разберутся.
Ответить
51 мин.
Sergiy Che
Нине бы и её бойфрендам трынды вломило бы в родном городе пару здоровенных приезжих бородача, интересно она тогда так же бы тут словоблудила??...)))
Ответить
44 мин.
Дмитрий Антипас
А в чем соль этой статейки? Кому и зачем она нужна? Даже в раздельчике про зарплаты - кому из нас "светят" такие деньги за работу?
Ответить
27 мин.
Свежие комментарии