Сенсация на похоронах Маслякова, «обнуление» Алаудинова, 400-тысячные зарплаты: что будет дальше

Н Нина Из за неправильно понятого и борзоты обеих сторон не стоит судить о народах, виноваты и те, и эти. Меньше вмешиваться и кликушествовать, т.е. наводить тень на плетень. Разберутся.

Sergiy Che Нине бы и её бойфрендам трынды вломило бы в родном городе пару здоровенных приезжих бородача, интересно она тогда так же бы тут словоблудила??...)))