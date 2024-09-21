Рубль начал дорожать. Курсы доллара и евро на 21 сентября

Российская валюта подешевела более чем на рубль к американской и европейской валютам. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 сентября 2024 года, составляет 92,5848 рубля (91,6712 рубля накануне), официальный курс евро — 103,3773 рубля (прежний показатель — 103,2490 рубля).