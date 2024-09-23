Танки Т-80: ГТД топлива жрёт много — и не последнюю роль в этом играет водитель От опыта механика-водителя зависит многое, ведь умелое вождение танка — это не только эффективное маневрирование на местности, успешное преодоление различных препятствий и выбор оптимальных режимов движения и маршрутов, но и существенная экономия топлива.