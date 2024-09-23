Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Любопытно, что часть территории Москвы - московские Кулишки, - где, согласно нашей реконструкции, произошла Куликовск...Россия отмечает Д...
  • Юрий Ильинов
    В монастыре находится ИКОНА ДОНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, СОПУТСТВОВАВШАЯ ДМИТРИЮ ДОНСКОМУ В ЕГО ПОХОДЕ НА МАМАЯ; к ней русс...Россия отмечает Д...
  • Yvan
    Пусть лучше историки объяснят почему на иконе Сергия Родонежского "орда Мамая" не отличима от войска Дмитрия Донского.Россия отмечает Д...

Танки Т-80: ГТД топлива жрёт много — и не последнюю роль в этом играет водитель

Танки Т-80: ГТД топлива жрёт много — и не последнюю роль в этом играет водитель

Танки Т-80: ГТД топлива жрёт много — и не последнюю роль в этом играет водитель От опыта механика-водителя зависит многое, ведь умелое вождение танка — это не только эффективное маневрирование на местности, успешное преодоление различных препятствий и выбор оптимальных режимов движения и маршрутов, но и существенная экономия топлива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх