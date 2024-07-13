До конца дня 13 июля в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Сегодня, 13 июля, синоптики предупреждают жителей Самарской области о резком ухудшении погоды. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время в некоторых районах региона начнутся грозы, также возможен град.
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