Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова находилась в городе с базой SAS

Подозреваемая в передаче взрывчатки для подрыва машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова Ярослава Хрестина в прошлом году находилась в городе Херефорд, в котором расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) — британского спецназа.
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