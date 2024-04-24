Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова находилась в городе с базой SAS

Подозреваемая в передаче взрывчатки для подрыва машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова Ярослава Хрестина в прошлом году находилась в городе Херефорд, в котором расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) — британского спецназа.