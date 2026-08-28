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Царьград

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Минобороны собирает «полное досье» на военнообязанных: эксперт раскрыл, зачем это нужно

Минобороны собирает «полное досье» на военнообязанных: эксперт раскрыл, зачем это нужно

Депутат Андрей Гурулев объяснил сбор данных о родственниках мобилизационным резервом.Министерство обороны России подготовило проект нового приказа, согласно которому военные комиссариаты получат возможность ознакомиться с расширенными данными о гражданах, состоящих на воинском учете.

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