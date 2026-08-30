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Регионы России

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Скончался бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмёр

Скончался бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмёр

На 96-м году жизни скончался Юрий Михайлович Вольмёр — бывший министр морского флота СССР, сообщает Министерство транспорта России.

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