Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга

Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Кирилл Стрельников Америка и Украина нашли друг в друге родственные души: и те и другие измеряют свою крутость исключительно на основе виртуальных перемог на страницах СМИ и в соцсетях.

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