Как прошла первая арт-резиденция на горном курорте «Мамисон»

«Мамисон» — всесезонный горный курорт в 100 км от Владикавказа — открылся в 2025 году. С самого начала его задумывали как место не только для активного отдыха (зимой — горные лыжи, летом — хайкинг), но и для культурного туризма, открытий и современного искусства.