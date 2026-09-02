Как прошла первая арт-резиденция на горном курорте «Мамисон»

«Мамисон» — всесезонный горный курорт в 100 км от Владикавказа — открылся в 2025 году. С самого начала его задумывали как место не только для активного отдыха (зимой — горные лыжи, летом — хайкинг), но и для культурного туризма, открытий и современного искусства.
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