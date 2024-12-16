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Вайсфельд высказался о проведении Кубка Первого канала

Вайсфельд высказался о проведении Кубка Первого канала

Российский хоккейный судья Леонид Вайсфельд высказался о важности проведения Кубка Первого канала. Функционер не получил впечатления от игры сборной «Россия 25», однако отметил, что турнир дал международный опыт игрокам.

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