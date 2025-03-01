Путин в годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина

ТАСС/Александр Казаков/пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину подвига псковских десантников 6-й роты позвонил матери погибшего командира батальона Марка Евтюхина Лидии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии